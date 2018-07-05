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07. 05. 2018

В России мужчина с ножом напал на детсад

В российском Альметьевске мужчина с ножом проник в детский сад, ранил женщину-охранника и поджег здание. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщил глава Альметьевского муниципального района Татарстана Айрат Хайруллин, пишут Известия.

По его словам, нападение произошло ночью.

"Неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, женщина 60 лет находится в больнице с ножевым ранением. Потом был поджог", - заявил Хайруллин.

По информации главного управления МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре в подсобном помещении детского сада поступило в 5:01. Пожар, площадь которого составила 10 кв. м, был потушен в 5:17.

Обстоятельства происшествия выясняются, правоохранительные органы ведут розыск нападавшего.

По данным СМИ, следственные органы рассматривают несколько версий преступления, в том числе и попытку ограбления.

Ранее в Армении мужчина ворвался в детский сад, захватил в заложники сотрудников и детей.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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