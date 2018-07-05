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07. 05. 2018

Артемий Лебедев вызвал скандал в соцсети "пилоточной" публикацией

В России пользователи соцсетей возмущаются публикацией дизайнера и блогера Артемия Лебедева, который опубликовал в Facebook изображение полуоголенной девушки с граненым стаканом в руке и двусмысленной надписью.

Его читатели разглядели в публикации неуважение к женщинам.

Лебедев написал на своей странице, что рад жить в стране, где "можно безнаказанно отпускать тупые сексистские шуточки". К записи он приложил фотографию с плакатом, на котором изображена полураздетая девушка с граненым стаканом и в пилотке.

На постере также было написано: "Выпила водку - береги пилотку". Судя по всему, автор изображения намекал на женские половые органы, которые имеют такое жаргонное название.

Подписчики дизайнера негативно восприняли сексистскую шутку. Многие пообещали срочно отписаться от Лебедева из-за "пилоточного репертуара". Другие же назвали мужчину "редкостным хамлом". "Интересно, его дочки тоже этому рады?" — вопрошают недовольные комментаторы.

Ранее блогеру уже приходилось отвечать перед судом за посты в социальных сетях. В 2014 году Лебедев писал, что белорусский Брест не должен носить звание города-героя. Кроме того, дизайнер раскритиковал культ Дня Победы, а также установку памятников, которые, по его мнению, "один другого безвкуснее".

Напомним, год назад Лебедев создал логотип для Укрпочты. Впрочем, сама Укрпочта не заказывала логотип, это личная инициатива Лебедева.

Перед этим стало известно, что Артемию Лебедеву запретили въезд в Украину.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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