На подъезде к Праге в понедельник, 7 мая, активисты заблокировали участников российского байкерского клуба Ночные волки, глава которых является приближенным к российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщил на своей странице один из участников акции протеста Антон Литвин на своей странице в Facebook.

"Тормознули волков на подъезде к Праге. Ждем основную группу. Российские волки в пятидесяти км от Праги. Страсти накаляются", - написал он.

На месте происшествия также присутствует полиция.

Cмотрите фотогалерею: В Чехии заблокировали российских Ночных волков

Ранее сообщалось, что Польша пустила через границу только "своих" Ночных волков.

Напомним, Ночным волкам и Александру Залдостанову запретили въезд в Боснию и Герцеговину.

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Источник: korrespondent.net