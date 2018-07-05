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07. 05. 2018

В УПЦ МП выступили против автокефальной церкви

Главы и представители поместных церквей Украинской православной церкви Московского патриархата выступили против автокефалии в Украине. Соответствующее заявление митрополита Бориспольского и Броварского Антония опубликовано в понедельник, 7 мая, на сайте патриархата.

"Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы как каноническая церковь имеем полноценное - как официальное, так и частное - общение с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие", - заявил он.

Напомним, 22 апреля Вселенский патриархат рассмотрел запрос президента Украины Петра Порошенко о создании на территории страны отдельной от РПЦ автокефальной церкви. Порошенко сообщил о начале процедур по предоставлению Украине автокефалии.

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Источник: korrespondent.net

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