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07. 05. 2018

Правительство России ушло в отставку

В Росси правительство во главе с Дмитрием Медведевым в понедельник, 7 мая, подало в отставку в связи с началом нового президентского срока Владимира Путина, сообщает Интерфакс.

Конституция РФ предписывает премьер-министру подавать прошение об отставке перед избранным главой российского государства. Однако, согласно Конституции, им поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

В отставку ушел сам премьер, девять вице-премьеров, а также 22 федеральных министра РФ.

Завтра, 8 мая, Госдума РФ должна собраться для утверждения нового главы правительства. Предполагают, что уже сегодня президент предложит кандидата в премьеры.

В России главу правительства назначает президент с согласия Госдумы РФ. На протяжении недели после назначения новый премьер представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей главы правительства и федеральных министров.

Отмечается, что отставка правительства Медведева стала 13-й по счету со времени принятия в июне 1990 года Декларации о государственном суверенитете России. Это пятый по счету кабинет, который сложит полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Остальные кабинеты распускались указами президента.

Как сообщалось, сегодня, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.

Согласно последним опросам, в России 82% граждан одобряют работу Путина на посту президента России, в то время, как неодобрение высказали 11% россиян.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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