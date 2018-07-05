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07. 05. 2018

Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

Инаугурация Владимира Путина на пост президента России состоялась в полдень 7 мая в Большом Кремлевском дворце.

Церемония вступления Путина на президентскую должность на следующие шесть лет была рутинной и прошла без сюрпризов, однако выдающейся оказалась реакция соцсетей на торжество. Корреспондент.net собрал самое интересное.

Одно из главных событий стало то, что Путин впервые прибыл на инаугурацию в автомобиле российского производства. Ранее лидеры России ездили на Mercedes. Проект по созданию бронированных автомобилей для первых лиц государства Кортеж запустили в 2012 году.

Cмотрите фотогалерею: Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

 
Интересно, что после инаугурации Путин подошел к своему лимузину, но затем решил пройтись пешком. За несколько месяцев до инаугурации разные источники сообщали, что автомобили проекта Кортеж еще нуждаются в доработках. 
 

Путин пошёл пешком pic.twitter.com/21bDt1j9UF

— Расстрига Доренко (@rasstriga) 7 мая 2018 г.
 

Пользователи соцсетей, в том числе западные, обратили внимание на скучающие, серьезные и строгие лица гостей церемонии.

Среди скучающих гостей самой приметной оказалась бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая заседает депутатом в Госдуме РФ.

Cмотрите фотогалерею: Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

Большинство шуток касалось сроков правления Путина и соблюдения российской конституции.

Cмотрите фотогалерею: Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

Также вспоминали акцию протеста Он нам не царь, на которой были задержаны более 1,5 тысячи человек.

Новый-старый президент благодарит народ за поддержку.

Напомним, что было 5 мая. pic.twitter.com/lvASMvtF6S

— Телеканал Дождь (@tvrain) 7 мая 2018 г.
 
 
Обратили внимание на речь Путина. В частности на слова о "дремучей охранительности" и "люди станут жить лучше", а также слова "преступление в должность" проводящего церемонию инаугурации.
 

Cмотрите фотогалерею: Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

 
Еще одной популярной темой стало сравнение инаугурации Путина с культовым фильмом ужасов Стэнли Кубрика Сияние.
 

Сияюший. Инаугурация в постановке Кубрика. pic.twitter.com/6B5krxefM3

— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 7 мая 2018 г.
 

Cмотрите фотогалерею: Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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