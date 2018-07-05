Инаугурация Владимира Путина на пост президента России состоялась в полдень 7 мая в Большом Кремлевском дворце.
Церемония вступления Путина на президентскую должность на следующие шесть лет была рутинной и прошла без сюрпризов, однако выдающейся оказалась реакция соцсетей на торжество. Корреспондент.net собрал самое интересное.
Одно из главных событий стало то, что Путин впервые прибыл на инаугурацию в автомобиле российского производства. Ранее лидеры России ездили на Mercedes. Проект по созданию бронированных автомобилей для первых лиц государства Кортеж запустили в 2012 году.
Cмотрите фотогалерею: Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина
Путин пошёл пешком pic.twitter.com/21bDt1j9UF— Расстрига Доренко (@rasstriga) 7 мая 2018 г.
Пользователи соцсетей, в том числе западные, обратили внимание на скучающие, серьезные и строгие лица гостей церемонии.
Среди скучающих гостей самой приметной оказалась бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая заседает депутатом в Госдуме РФ.
Cмотрите фотогалерею: Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина
Большинство шуток касалось сроков правления Путина и соблюдения российской конституции.
Cмотрите фотогалерею: Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина
Также вспоминали акцию протеста Он нам не царь, на которой были задержаны более 1,5 тысячи человек.
Новый-старый президент благодарит народ за поддержку.— Телеканал Дождь (@tvrain) 7 мая 2018 г.
Напомним, что было 5 мая. pic.twitter.com/lvASMvtF6S
Cмотрите фотогалерею: Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина
Сияюший. Инаугурация в постановке Кубрика. pic.twitter.com/6B5krxefM3— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 7 мая 2018 г.
Cмотрите фотогалерею: Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина
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Источник: korrespondent.net