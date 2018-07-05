Демонтированный памятник Владимиру Ленину выставили на сайте электронной торговой системы ProZorro на аукционе. Об этом говорится на сайте электронной системы.
Отмечается, что скульптура отлита из бронзы творческим объединением Художник. Высота в полный рост - 3,75 м. Надпись на памятнике отсутствует.
Памятник хочет продать Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмского городского совета, которое выставило его на продажу 5 мая. Стартовая цена данной скульптуры - 522,5 тысяч гривен.
Cмотрите фотогалерею: ProZorro выставила на продажу памятник Ленину
Ранее система закупок ProZorro выставила на аукцион два металлических памятника Ленину, снесенных в рамках декоммунизации.
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Источник: korrespondent.net
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