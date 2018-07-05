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07. 05. 2018

ProZorro выставила на продажу памятник Ленину

Демонтированный памятник Владимиру Ленину выставили на сайте электронной торговой системы ProZorro на аукционе. Об этом говорится на сайте электронной системы.

Отмечается, что скульптура отлита из бронзы творческим объединением Художник. Высота в полный рост - 3,75 м. Надпись на памятнике отсутствует.

Памятник хочет продать Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмского городского совета, которое выставило его на продажу 5 мая. Стартовая цена данной скульптуры - 522,5 тысяч гривен.

Cмотрите фотогалерею: ProZorro выставила на продажу памятник Ленину

Ранее система закупок ProZorro выставила на аукцион два металлических памятника Ленину, снесенных в рамках декоммунизации.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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