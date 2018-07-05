Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 15:40
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
07. 05. 2018

В Грузии перевернулся автобус с туристами: есть жертвы

В Грузии возле населенного пункта Манглиси перевернулся автобус с туристами. Как сообщает телеканал Rustavi2, погибли два человека, еще 17 получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, водитель потерял управление, после чего микроавтобус перевернулся.

Автобус с туристами ехал после посещения одного из монастырей в Тбилиси. Пострадавших госпитализировали. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

Ранее в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.