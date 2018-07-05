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07. 05. 2018

Путин предложил переназначить Медведева премьером РФ

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Указано, что вопрос об утверждении Медведева главой кабинета министров нижняя палата российского парламента должна рассмотреть во вторник, 8 мая.

Как сообщается, перед утверждением в парламенте премьер встретится для консультаций с думскими фракциями. Встреча с фракцией Единой России должна пройти в 17:00 в понедельник.

Напомним, ранее 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась официальная церемония вступления Путина в должность президента России.

Вскоре в России объявили об отставке правительства Медведева.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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