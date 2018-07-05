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07. 05. 2018

В РФ прогремел взрыв в многоэтажке, есть жертвы

В российском Ставрополе произошел взрыв в подъезде многоэтажного дома, в результате чего, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом в понедельник, 7 мая, со ссылкой на руководителя пресс-службы краевого управления МЧС РФ Олега Дегтярева сообщает РБК.

Отмечено, что взрыв произошел между восьмым и девятым этажами многоэтажного дома, расположенного на улице Шпаковская, на место выехали экстренные службы.

По информации местных СМИ, рядом с местом взрыва находится школа №22, оттуда эвакуировали учеников. Также была эвакуирована школа №17.

Как доложили в российском МЧС, пожарные отправились на вызов по этому адресу по сообщению о возгорании, однако пожара на месте не оказалось. По предварительным данным, в доме могла взорваться граната.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, в результате которого пострадал человек.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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