Стала известна дата встречи Меркель и Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 18 мая в Сочи встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер в понедельник, 7 мая, подтвердив таким образом сообщения российских СМИ.

В последний раз Меркель была с визитом в России в мае 2017 года - также в Сочи.

Деммер отметила, что Берлин обеспокоен массовыми задержаниями на прошедших в России 5 мая протестных акциях, в частности, сообщениями о жестких действиях правоохранителей и задержаниях несовершеннолетних.

Вместе с тем правительство ФРГ приветствует планы главы Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова подготовить доклад о действиях организаторов протестов, властей городов и сил правопорядка.

Ранее в Украине осудили грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, вышедших на улицы в рамках глобального мирного протеста "Он нам не царь".

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net