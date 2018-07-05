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07. 05. 2018

В Румынии в ДТП попал автобус с украинцами, есть пострадавшие

В Румынии утром в понедельник, 7 мая, автобус с украинскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как рассказали пассажиры, автомобиль, который двигался по встречной полосе, врезался в автобус. После столкновения автобус съехал в кювет.

"На данный момент четыре человека находятся в медицинском учреждении, в их числе водитель автобуса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас украинцам предоставлены два автобуса, которые везут их к границе.

Cмотрите фотогалерею: В Румынии в ДТП попал автобус с украинцами, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
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Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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