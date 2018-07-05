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07. 05. 2018

Bellingcat назвала причастных к обстрелу Мариуполя россиян

Расследователи международной волонтерской группы Bellingcat назвали имена российских военных, причастных к обстрелу Мариуполя 24 января 2015 года, когда погибли 30 мирных жителей. Соответствующее расследование опубликовано на сайте группы - с фотографиями и видео подозреваемых.

По данным Bellingcat, давали инструкции, руководили и консультировали во время операции именно российские военачальники. Всего это девять российских офицеров, в том числе генерал, два полковника и три подполковника.

Среди причастных:

  • - генерал-майор Степан Степанович Ярощук
  • - Александр Йожефович Цаплюк, позывной "Горец"
  • - Александр Анатольевич Муратов
  • - Максим Владимирович Власов, позывной "Югра"
  • - Сергей Сергеевич Юрченко, позывной "Воронеж"
  • - Александр Валерьевич Грунчев, позывной "Терек"

Назначали для транспортировки командиров артдивизионов следующие офицеры:

  • - полковник Олег Леаргийович Кувшинов
  • - генерал-майор Дмитрий Николаевич Клименко
  • - полковник Сергей Иванович Лисай

Отбором и назначением командиров-артиллеристов в оккупационные администрации РФ в Донбассе занимались:

  • - Александр Михайлович Евтоди, позывной "Пепел"
  • - Граир Манукович Егиазарян, позывной "Шрам"
 
 

Bellingcat с партнерами провели тщательный анализ аудиоперехватов переговоров оккупантов, сверили события, имена, места расположения, метаданные звонков, спутниковые снимки, записи в соцсетях и образцы голосов из публичных выступлений подозреваемых.

На неделе группа опубликует полную версию своего доклада о девяти российских офицерах, причастных к трагедии.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины решила передать в Международный суд ООН доказательства причастности российских военнослужащих к артобстрелу Мариуполя.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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