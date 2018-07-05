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07. 05. 2018

Ребенок в Тернополе умер не от вакцинации - Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали результаты расследования смерти ребенка в Тернопольской области, после которой был введен запрет на ввоз индийской вакцины. Расследованием установлено, что вакцина не является причиной смерти, сообщает в понедельник, 7 мая, пресс-служба Минздрава.

Отмечено, что в связи с этим министерство поручило Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отозвать ранее выданное предписание о временном изъятии вакцины Имовакс Полио (профилактика полиомиелита - ред.) и вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша.

"Региональная группа оперативного реагирования предоставила результаты расследования летального случая ребенка в Тернопольской области, совпадавшего по времени с проведением иммунизации. Результаты доказывают отсутствие причинно-следственной связи между проведением иммунизации и смертью", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве, у экспертов Гослекслужбы не было никаких фактов о том, что смерть ребенка может быть связана с применением вакцины.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение индийской вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша.

Запрет был вызван инцидентом, когда вечером 23 апреля в Тернополе вскоре после комплексной прививки умер шестимесячный ребенок. Утром девочка выглядела вполне здоровой. Родные предполагали, что ребенок мог умереть в результате прививки.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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