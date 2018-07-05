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07. 05. 2018

В турецкую Анталью приехало рекордное число туристов из России

В январе-апреле 2018 года турецкие курорты в Анталье посетило на 60% больше туристов из России, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные управления культуры и туризма Антальи в понеельник, 7 мая.

Всего курорты за первые четыре месяца приняли 1,23 млн иностранных туристов, что на 43,8% больше, чем за тот же период 2017 года.

Безоговорочными лидерами стали туристы из Германии и России.

Так, по итогам первых четырех месяцев немцы лидируют: 313 тысяч туристов (+33% к январю-апрелю 2017 года). Россиян приехало 302 тысячи.

Таже отмечается, что в Анталии рассчитывают принять не менее 5 млн туристов из России.

Напомним, в 2017 году турпоток из России в Турцию вырос в десятки раз. Только в Анталье за первые шесть месяцев отдохнуло 1,1 млн россиян.

При этом в Крыму жаловались на трудности конкуренции с Турцией. "Министр курортов и туризма" Сергей Стрельбицкий готовил письмо в правительство России с просьбой помочь Крыму в борьбе за туристический рынок.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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