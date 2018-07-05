В России убрали баннеры с ошибками ко Дню победы

В России в понедельник, 7 мая, сняли баннеры ко Дню победы с орфографическими ошибками, размещенные на зданиях в городе Курган. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает РИА Новости.

"Утром 7 мая баннеры были демонтированы РА Контур. Новые баннеры будут изготовлены в ближайшее время и размещены на зданиях кинотеатра Россия и главной почты", - отметили в администрации.

Там уточнили, что департамент социальной политики Кургана не заказывал баннеры, их бесплатно изготовили в рекламном агентстве Контур.

На странице агентства в соцсети орфографические ошибки объяснили человеческим фактором и принесли извинения жителям.

Ранее сообщалось, что в центре Кургана перед Днем победы появились баннеры с поздравлениями, текст которых написан с ошибками.

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Источник: korrespondent.net