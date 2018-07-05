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07. 05. 2018

РФ сформировала очередной гумконвой для Донбасса

Россия заявила о завершении формирования под Ростовом-на-Дону очередной, 76-й автомобильной колонны МЧС с так называемой гуманитарной помощью жителям Донбасс. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского министерства сообщает в понедельник, 7 мая, РИА Новости.

"МЧС России завершило формирование 76-й гуманитарной колонны. Во вторник автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС в Ростовской области и отправятся в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Ожидается, что утром во вторник колонна пересечет границу через пропускные пункты Донецк и Матвеев Курган, где "пройдет таможенные процедуры, в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов".

Отмечено, что общий вес грузов составил более 400 тонн. Грузовиками управляют водители-спасатели, которые принимали участие в десятках гуманитарных операций по всему миру, отметили в ведомстве.

Как известно, предоставление так называемой гуманитарной помощи Донбассу со стороны РФ проводится регулярно с августа 2014 года.

Ранее сообщалось, что сепаратисты не пустили ОБСЕ к 75 гумконвою из России.

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Источник: korrespondent.net

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