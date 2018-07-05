Президент России Владимир Путин прибыл на инаугурацию в лимузине проекта Кортеж российского производства, впервые пересев с Mercedes Pullman.

Кроме бронированного лимузина, который полагается лишь главе государства, в проекте есть седан и минивэн, которые планируют выпустить в свободную продажу под брендом Aurus.

Медиа обратили внимание, что на российском лимузине Путин проехал 200 метров по территории Кремля, а после церемонии передумал садиться в лимузин.

Корреспондент.net разбирался, что известно о проекте автомобилей для первых лиц РФ и почему лимузин Путина так мало проехал.

Кортеж - условно российский проект

Проект Единая модульная платформа, который получил неофициальное название Кортеж, начали разрабатывать в 2012 году.

В Кортеж входит семейство автомобилей с различными кузовами. Платформа представляет собой набор базовых компонентов, которые лягут в основу лимузина, седана, кроссовера и минивэна.

Основным исполнителем проекта стало Научно-исследовательский автомобильный институт, партнерами которого были Porsche Engineering и Bosch Engineering. Производственным партнером проекта был Соллерс (основной бренд концерна - УАЗ).

Cмотрите фотогалерею: Лимузин Путина. Что известно о госпроекте Кортеж

Всего среди поставщиков проекта Кортеж значилось около 130 компаний, включая крупные зарубежные фирмы. Официально информации обо всех задействованных в работе над автомобилями нет, однако сообщалось, что основную массу узлов и агрегатов будут производить российские компании.

СМИ пишут, что все машины проекта Кортеж будут гибридами - с электромотором, встроенным между двигателем и трансмиссией.

Автомобили оснастят автоматической девятиступенчатой трансмиссией производства российской фирмы и системой управляемого интеллектуального полного привода, а также круиз-контролем.

У семейства Кортеж должны быть рядный четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,2 л, V8 4,4 л или V12 6,6 л. Также заявлены полноприводная трансмиссия и девятиступенчатая АКПП.

Что касается дизайна салона, то окончательный официальный вариант до сих пор не опубликован. После инаугурации, можно сделать вывод, что новый президентский лимузин имеет общие черты с Rolls-Royce, Bentley, Сhrysler и ЗИС-110.

Салон лимузина Путина

Инвестиции из бюджета в проект - 12,4 миллиарда рублей. Пресса узнала, что общие инвестиции в проект оцениваются в 22-24 миллиарда рублей.

Пойдет в продажу под брендом Aurus

Автомобили проекта Кортеж планируют выпустить в открытую продажу под брендом Aurus (от лат. aurum - золото и Russia - Россия) с первого квартала 2019 года.

В рамках Московского международного автомобильного салона-2018 презентуют базовый седан проекта. Заказать седаны и лимузины Кортеж можно будет уже в нынешнем году - в августе-сентябре, сообщии в российском министерстве промышленности и торговли.

Сообщается, что в закупках Aurus для бизнеса "ограничений не будет", а когда будет набрана "критическая масса", то на эти машины смогут пересаживаться и российские чиновники.

Серийные автомобили проекта будут стоить более 10 миллионов рублей, они будут как минимум на 20 процентов дешевле Rolls-Royce и Bentley, но "дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса", рассказали в российском правительстве.

Каждая из моделей новоиспеченной марки Aurus получит собственное имя. Машины назовут в честь кремлевских башен. Так, седан и лимузин будут называться Сенат, минивэн - Арсенал, а внедорожник, который выйдет ощутимо позже, - Комендант.

Проблемы Кортежа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне говорил, что в этот раз отправной точкой для Путина станет рабочий корпус в Кремле, а не здание правительства.

Так что проезд вроде как ни к чему, хотя несколько лет подряд заявлялось, что на инаугурации президента 2018 года состоится первый публичный выезд лимузина Кортеж.

СМИ писали, что автомобиль могли не успеть подготовить к назначенному сроку. Почва для такого предположения действительно существовала: в феврале 2017 года Минпромторг заявлял, что проект труднореализуем из-за ограничений, которые накладывает закон о госзакупках.

Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

Так, летом прошлого года производитель приостановил работу над внедорожником из проекта Кортеж на неопределенный срок из-за нехватки ресурсов.

В социальных сетях обратили внимание, что на российском лимузине Путин проехал всего 200 метров по территории Кремля. А после церемонии президент РФ вовсе передумал садиться в лимузин.

Путин пошёл пешком pic.twitter.com/21bDt1j9UF — Расстрига Доренко (@rasstriga) 7 мая 2018 г.

Автомобильный журналист Дмитрий Баринов пишет, что несколько месяцев до инаугурации "по ряду косвенных признаков стало понятно", что проект Кортеж слишком сырой, и автомобили нуждаются в доработках. "Любой грамотный инженер подтвердит: чтобы построить новый и качественный автомобиль такого класса, необходима техническая эволюция: сначала делаем нормальную машину гольф-класса, потом автомобиль бизнес-класса, оттачиваем технологии. И только после обычных ... следующий уровень - президентский лимузин. Но решили все упростить. Без промежуточных этапов. Сразу сделать шедевр. Мы же можем! И опозорились", - написал эксперт.

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Источник: korrespondent.net