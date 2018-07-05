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07. 05. 2018

В Германии разыскивают 89-летнюю нацистку-рецидивистку

Полиция Германии разыскивает 89-летнюю женщину, неоднократно осужденную за отрицание холокоста. Об этом сообщает The Local.

Урсулу Хавербек, которую немецкие СМИ назвали "наци-бабушка", осудили на два года колонии по восьми статьям в октябре 2017 года.

"Осужденная должна была сама явиться в тюрьму до 23 апреля, но этого не сделала. Поэтому был выдан ордер на ее арест", - говорится в заявлении прокурора.

При этом отмечается, что найти и взять под стражу Хавербек пока не удалось.

Отмечено, что женщина была главой ультраправого тренировочного центра, который распространял нацистскую пропаганду. Его закрыли в 2008 году.

Как пишет издание, Хавербек уже несколько раз судили за отрицание холокоста. Так, на заседании в 2015 году "наци-бабушка" заявила, что "Освенцим не является лагерем смерти, и это не доказано исторически". Кроме того, она появлялась на телевидении с заявлениями о том, что "холокост - самая большая ложь в истории".

Напомним, ранее в Германии прокуратура города Кассель начала проверку по поводу возможной причастности 96-летнего гражданина ФРГ к убийству евреев, цыган и советских военнопленных в Бабьем Яре в Киеве в 1941 году. .

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Источник: korrespondent.net

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