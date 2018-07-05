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07. 05. 2018

В Симферополе затопило улицы

Улицы Симферополя затопил ливень. Соответствующее видео в понедельник, 7 мая, публикует Kerch.FM.

По данным РИА Новости, на Симферополь обрушился ливень с грозой и шквалистый ветер. С каждой минутой передвигаться по городу становится все тяжелее - дороги и тротуары ушли под воду.

Отмечается, что на тротуарах воды уже по щиколотку, на проезжей части - еще больше.

Напомним, 6 мая на Черкассы обрушился град, размер которого достигал сантиметра и более.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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