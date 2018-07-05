В Симферополе затопило улицы

Улицы Симферополя затопил ливень. Соответствующее видео в понедельник, 7 мая, публикует Kerch.FM.

По данным РИА Новости, на Симферополь обрушился ливень с грозой и шквалистый ветер. С каждой минутой передвигаться по городу становится все тяжелее - дороги и тротуары ушли под воду.

Отмечается, что на тротуарах воды уже по щиколотку, на проезжей части - еще больше.

Напомним, 6 мая на Черкассы обрушился град, размер которого достигал сантиметра и более.

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Источник: korrespondent.net