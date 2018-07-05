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07. 05. 2018

Украина разработала план по борьбе с агрессией РФ в Крыму - постпред

Украина разработала проект плана о неотложных мерах по противодействию российской агрессии в аннексированном Крыму, его планируют утвердить и обнародовать в июне 2018 года. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает в понедельник, 7 мая, Обозреватель.

"Этот план разработан представительством президента Украины в АРК (Автономной Республике Крым) и будет утвержден и обнародован в ближайшее время, скорее всего в июне", - анонсировал он.

При этом Бабин подчеркнул, что после утверждения плана и определения алгоритмов его реализации в постпредстве начнут работу над проектом Стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения.

Он также сообщил, что в плане будут предусмотрены вопросы противодействия нарушениям России в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в Крыму.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сначала Украина вернет весь Донбасс, а затем аннексированный Крым.

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Источник: korrespondent.net

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