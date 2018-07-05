Укрзализныця назначила дополнительные поезда на Троицу

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздник Троицы, который в этом году приходится на 27-28 мая. Об этом сообщает пресс-слжба компании в понедельник, 7 мая.

Так, уже сейчас есть в продаже билеты на девять дополнительных поездов и три рейса.

Дополнительные поезда на Троицу

Поезд №243/244 Киев – Львов осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд №197/198 Киев – Ковель отправится в рейсы 25 и 28 мая. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковеля в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд №177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 27 мая. Отправление из Киева в 6:06 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд №292/291 Хмельницкий – Киев будет курсировать в направлении Киева 25 мая и в Хмельницкий 29 мая. Отправление из Хмельницкого в 4:35 и прибытие в Киев в 10:37. В обратном направлении отправление в 15:28 и прибытие в 22:40.

Поезд №164/163 Киев – Харьков осуществит рейсы 26 и 28 мая. Отправление из Киева в 6:52 и прибытие в Харьков в 15:03. В обратном направлении отправление в 12:49 и прибытие в 21:00.

Поезд №242 Кременчуг – Киев отправится 25 мая в Киева в 09:15 и прибудет в 19:14. Из Киева отправится 29 мая в 10:34 и прибудет в 19:45.

Поезд №780/779 Винница – Сумы будет курсировать 25, 26, 27, 28 мая. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

Поезд №276/275 Львов – Днепр будет курсировать 27, 29 мая в Днепр и 28, 30 мая – во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепр в 08:15, в обратном направлении отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

Дополнительные рейсы на Троицу

Поезд №92 Константиновка – Одесса осуществит дополнительные рейсы 25, 27, 29 мая и обратно 24, 26, 28, 30 мая. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:07. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

Поезд №747/748 Киев – Тернополь в дополнительный рейс отправится 26 мая в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 27 мая поезд отправится в 4:04 и прибудет в Киев в 10:01.

Поезд №787 Харьков – Константиновка в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Ранее сообщалось, что в начале лета Укрзализныця запустит два модернизированных электропоезда для жителей Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net