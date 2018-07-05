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07. 05. 2018

Глава RT нелепо пошутила перед инаугурацией Путина

Главный редактор российского телеканала RT, который вещает на нескольких языках, Маргарита Симоньян вызвала критику пользователей соцсетей шуткой на тему инаугурации президента России Владимира Путина.

Перед церемонией она написала в Twitter о своем сне, в котором иностранных гостей инаугурации отравили неизвестным веществом, предположительно агенты британской разведки, и задалась вопросом, какое платье ей надеть.

"Приснилось, что прихожу я на инаугурацию и вдруг вижу, как иностранные гости один за другим падают в обморок. Их отравили неизвестным веществом, чтобы испортить нам праздник. Предположительно, отравители - агенты британской разведки. И как теперь выбрать платье?", - написала Симоньян.

Шутка главы RT отсылает к громкому делу об отравлении в городе Солсбери, бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, который работал на спецслужбы Британии. Запад обвиняет Россию в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери. Москва отвергает все обвинения и говорит об отсутствии доказательств.

Большинство пользователей Twitter негативно отреагировали на пост Симоньян и дали ей соответствуйщие советы.

Cмотрите фотогалерею: Глава RT нелепо пошутила перед инаугурацией Путина

Отметим, что среди гостей инаугурации Путина практически не было иностранных гостей. В первых рядах присутствовал бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, который в 2017 году возглавил совет директоров Роснефти.

Также можно было заметить американского актера Стивена Сигала, который в 2016 году получил российское гражданство.

СМИ писали, что приглашение на церемонию получил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, однако среди гостей его не заметили.

Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

Кроме членов правительства, парламента, сената и других высокопоставленных российских чиновников, которые обязаны присутствовать на инаугурации, был весь цвет российского шоу-бизнеса.

Так, пришли актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, фигурист Евгений Плющенко, тренер Татьяна Тарасова, режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков, композитор Александра Пахмутова, актер Василий Лановой, певцы Лев Лещенко, Лариса Долина, Зара, Диана Гурцкая, Тимати и другие.

Присутствовал также лидер клуба байкров Ночные волкы Александр Залдостанов (Хирург), который впервые надел белую рубашку. 

Также на инаугурацию пришли российские олигархи. В соцсетях шутили, что на церемонии можно было найти весь "кремлевский список", против которого США ввели санкции.

Пресса обратила внимание, что среди гостей церемонии было много молодых людей, с которыми Путин решил сфотографироваться.

Всего российские СМИ насчитали пять тысяч человек - в два раза больше, чем обычно.

Cмотрите фотогалерею: Глава RT нелепо пошутила перед инаугурацией Путина

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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