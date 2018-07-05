Главный редактор российского телеканала RT, который вещает на нескольких языках, Маргарита Симоньян вызвала критику пользователей соцсетей шуткой на тему инаугурации президента России Владимира Путина.

Перед церемонией она написала в Twitter о своем сне, в котором иностранных гостей инаугурации отравили неизвестным веществом, предположительно агенты британской разведки, и задалась вопросом, какое платье ей надеть.

"Приснилось, что прихожу я на инаугурацию и вдруг вижу, как иностранные гости один за другим падают в обморок. Их отравили неизвестным веществом, чтобы испортить нам праздник. Предположительно, отравители - агенты британской разведки. И как теперь выбрать платье?", - написала Симоньян.

Шутка главы RT отсылает к громкому делу об отравлении в городе Солсбери, бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, который работал на спецслужбы Британии. Запад обвиняет Россию в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери. Москва отвергает все обвинения и говорит об отсутствии доказательств.

Большинство пользователей Twitter негативно отреагировали на пост Симоньян и дали ей соответствуйщие советы.

Cмотрите фотогалерею: Глава RT нелепо пошутила перед инаугурацией Путина

Отметим, что среди гостей инаугурации Путина практически не было иностранных гостей. В первых рядах присутствовал бывший немецкий канцлер Герхард Шредер, который в 2017 году возглавил совет директоров Роснефти.

Также можно было заметить американского актера Стивена Сигала, который в 2016 году получил российское гражданство.

СМИ писали, что приглашение на церемонию получил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, однако среди гостей его не заметили.

Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

Кроме членов правительства, парламента, сената и других высокопоставленных российских чиновников, которые обязаны присутствовать на инаугурации, был весь цвет российского шоу-бизнеса.

Так, пришли актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, фигурист Евгений Плющенко, тренер Татьяна Тарасова, режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков, композитор Александра Пахмутова, актер Василий Лановой, певцы Лев Лещенко, Лариса Долина, Зара, Диана Гурцкая, Тимати и другие.

Присутствовал также лидер клуба байкров Ночные волкы Александр Залдостанов (Хирург), который впервые надел белую рубашку.

Также на инаугурацию пришли российские олигархи. В соцсетях шутили, что на церемонии можно было найти весь "кремлевский список", против которого США ввели санкции.

Пресса обратила внимание, что среди гостей церемонии было много молодых людей, с которыми Путин решил сфотографироваться.

Всего российские СМИ насчитали пять тысяч человек - в два раза больше, чем обычно.

Cмотрите фотогалерею: Глава RT нелепо пошутила перед инаугурацией Путина

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Источник: korrespondent.net