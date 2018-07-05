Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 20:27
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
07. 05. 2018

В РФ назвали количество ресурсов, пострадавших из-за блокировки Telegram

В связи с блокировкой мессенджера Telegram в России пострадали около 400 интернет-ресурсов. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, пишет Интерфакс.

По данным ведомства, на горячую линию ведомства поступило 1300 обращений о нарушении работы интернет-ресурсов в связи с блокировкой.

"Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1300 обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить деятельность.

"Совместно с РОЦИТ (Региональным общественным центром интернет-технологий) проводится работа с компаниями, которые пострадали в связи с противодействием Telegramи ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения суда", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки мессенджера Telegram по решению Таганского суда Москвы. Причиной для блокировки стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.