Киев направил Осло ноту из-за карты с российским Крымом

Украина просит повлиять Норвегию на местного производителя головоломок L. A. Larsen, которая в настоящее время во Флеккефьорде выпускает серию паззлов, среди которой есть карта, в которой Крым и Севастополь принадлежат России. Как сообщает ABC Nyheter, посольство Украины в Норвегии отправило письмо в норвежский МИД с указанием, что полуостров незаконно аннексирован Москвой и принадлежит Украине.

"Посольство Украины хочет обратиться за помощью к Министерству иностранных дел Королевства Норвегии с просьбой довести до сведения L. A. Larsen информацию о статусе вышеупомянутых территорий в соответствии с международным правом и незамедлительно прекратить производство таких карт и отозвать уже напечатанный тираж из распространения и продажи", - цитирует письмо Главред.

Как отметили глава отдела МИД Норвегии по коммуникациям Фроде Андерсен, в стране не существует каких-либо правил, связанных с производством или продажей такого типа карт и головоломок. По этой причине, отмечает дипломат, у ведомства не оснований для разбирательства в этом деле.

Издание отмечает, что L. A. Larsen выпускает невообразимое количество разных головоломок на многих языках, а также имеет интернет-магазин, ориентированный на норвежский рынок. Производственные мощности компании достаточно небольшое: в настоящий момент на заводе, где производятся настольные игры, работает всего семь человек.

"Да, мы задавались вопросом, будет ли какая-либо на это реакция", - комментирует производство карт генеральный директор L. A. Larsen Ларс Кристиан Ларсен.

Он подтвердил, что компания продает головоломки с картами, где оспариваемая территория Крыма включена в состав России, но отмечает, что украинские версии пазлов получат Крым в составе Украины.

"У нас две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаем свою продукцию и в Россию, и в Украину. А в украинской версии Крым указан украинским. Это сложный вопрос для нас. Мы не политики. Мы должны поступать так, как нам говорят наши клиенты, и не желаем занимать какую-либо политическую позицию", - отмечает глава компании.

Ранее телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта Холостяк из-за попавшей в выпуск программы карты Украины, где Крым не был обозначен, как украинская территория.

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Источник: korrespondent.net