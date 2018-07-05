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07. 05. 2018

Президент Эстонии на три дня приедет в Украину

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Украину с официальным визитом, который назначен на 22-24 мая. Об этом сообщает пресс-служба эстонского президента в понедельник, 7 мая.

Запланированы встречи Кальюлайд с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе и спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Кроме того, лидер Эстонии выступит на бизнес-семинаре в Киеве и пообщается с местными предпринимателями.

Также Кальюлайд также планирует посетить Восточную Украину, встретиться с главой Харьковской ОГА и узнать о ходе восстановления пострадавших во время боевых действий районов.

В завершение своего визита Кальюлайд посетит финал Лиги чемпионов, который состоится на НСК Олимпийский 26 мая.

Ранее сообщалось, что 9 мая Петр Порошенко посетит Германию, где он встретится с канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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