Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 20:47
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
07. 05. 2018

Суд по делу Штепы установил рекорд по скорости заседаний

Суд по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы разошелся через 40 секунд после начала заседания из-за того, что не явился один из судей. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Штепы Дмитрия Марченко в понедельник, 7 мая.

"Подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда, предназначенного для рассмотрения дела Штепы с самого начала, длилось всего 40 секунд: нам объявили, что не явился один из четырех судей судейской коллегии", – отметил юрист.

По его словам, следующее заседание назначено на 14:00 1 июня.

"Штепа была на заседании с температурой, у нее воспаление легких. Никаких заявлений не делала", – добавил адвокат.

По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, один из судей находится в отпуске.

Ранее сообщалось, что дело Нели Штепы направят на новое распределение, в ходе которого должен определиться уже десятый состав суда. Предыдущие девять получили отвод.

Напомним, Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.

В сентябре 2017 года суд отправил экс-мэра Славянска под домашний арест.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.