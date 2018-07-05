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07. 05. 2018

ГПУ получила доступ к информации о британских доходах Данилюка

Печерский районный суд Киева решением от 27 апреля предоставил следователям и прокурорам Генеральной прокуратуры Украины доступ к информации о доходах министра финансов Украины Александра Данилюка и его жены, полученных ими в Великобритании с 2004-го по 2017 год. Документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

Фамилия Данилюка в нем скрыта, однако пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган подтвердила РБК-Украина что речь идет о главе Минфина. "У нас есть по нему производство о неуплате налогов", – сказала Сарган,

Согласно решению суда, получен доступ к данным британского реестра движимого и недвижимого имущества, которое принадлежало и принадлежит Данилюку с женой, сведениям о суммах, выплаченных ему как основателю компании CEE Investment&Advisory LLP и директору компании Rurik Real Estate Investment Limited, а также об уплаченных и возмещенных налогах.

Кроме того, суд предоставил доступ к сведениям о других юридических лицах, где основателем, акционером, директором является или в прошлом являлся Данилюк или его жена.

В своем ходатайстве прокурор подчеркнул, что информация, необходимая ему в расследовании, является банковской тайной и иначе, чем получив доступ суда, ознакомиться с ней невозможно.

Ранее Данилюк отрицал наличие у него каких-либо офшоров. 

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Источник: korrespondent.net

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