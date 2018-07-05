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07. 05. 2018

В монастыре объяснили, как у них оказался наемник Лусварги

Киевский монастырь не прятал осужденного за участие в боевых действиях на стороне ДНР бразильца Рафаэля Лусварги, так как он законно находился на свободе и правоохранительными органами не разыскивался. Об этом архиепископ Климент, который является главой Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП сказал в интервью ВВС Украина.

Он также считает, что монахи монастыря вряд ли знали, что Лусварги воевал за сепаратистов в Донбассе.

"Почему так произошло (что Лусварги оказался в монастыре) - это вопрос не к Украинской православной церкви, а к украинскому судопроизводству, прокуратуре, СБУ и другим институтам, по результатам действий которых этот человек получил полное право жить на территории монастыря или в любом другом помещении города Киева", - сказал Климент.

Архиепископ считает, что никакой угрозы для нацбезопасности Украины нахождение бразильца в монастыре УПЦ МП не представляло.

Ранее стало известно, что посольство Бразилии отказалось предоставлять помощь в возвращении на родину Лусварги.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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