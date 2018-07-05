Поклонская стала героем фотожаб после инаугурации Путина

Главным персонажем инаугурации Владимира Путина стала Наталья Поклонская, которую запечатлели скучающей в ожидании президента РФ.

Фотография депутата Госдумы, понуро прислонившейся к колонне в ожидании начала церемонии разлетелась на фотожабы.

Все началось с поста оппозиционера Алексея Навального.

"Лучше фото с инаугурации уже не будет. “Она ждала Николая II, но он не вышел!”” - написал он в Twitter.

Так выглядил оригинал

И тут понеслось.

Поклонскую изобразили и с таким любимым для нее Николаем II.

И с Tesla Илона Маска.

И с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

И с Иваном Грозным.

И в множестве других ситуаций.

Четвертый срок. Как прошла инаугурация Путина

Источник: korrespondent.net