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07. 05. 2018

Поклонская стала героем фотожаб после инаугурации Путина

Главным персонажем инаугурации Владимира Путина стала Наталья Поклонская, которую запечатлели скучающей в ожидании президента РФ.

Фотография депутата Госдумы, понуро прислонившейся к колонне в ожидании начала церемонии разлетелась на фотожабы.

Все началось с поста оппозиционера Алексея Навального.

"Лучше фото с инаугурации уже не будет. “Она ждала Николая II, но он не вышел!”” - написал он в Twitter. 

Так выглядил оригинал

И тут понеслось.

 

Поклонскую изобразили и с таким любимым для нее Николаем II.

 

И с Tesla Илона Маска.

 

И с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

 

И с Иваном Грозным.

 

И в множестве других ситуаций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четвертый срок. Как прошла инаугурация Путина

Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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