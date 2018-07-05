Часовня, отстроенная ксендзом Лашуком, будет освящена

В деревне Прости близ Несивжа 12 мая состоится благословение часовни каталического святого Станислава, епископа и мученика.

Часовня (в народе ее называют «костелок»), принадлежая к приходу святого Иосифа в поселке Городея Несвижского деканата, была построена около 1850 года как усыпальница представителей шляхетского рода Протасевичей, имение которых находилось в этой деревне, сообщает catholic.by.

Часовня действовала до 1939 года, когда была разграблена советскими войсками, а после войны — местными жителями.

Сакральное строение восстановлено усилиями кс. Игоря Лашука, родившегося в соседней деревне Мокоши, а сейчас служащего в Воложинском районе.

Источник: krynica.info