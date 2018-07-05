Минский костел посетил турецкий имам

Минский католический приход Матери Божьей Будславской 7 мая посетили мусульмане — имам из министерства по делам религии Турции Мустафа Такаси и атташе по делам религий при посольстве Турецкой Республики Байрам Оздемир.
Встреча прошла в рамках межрелигиозного диалога и стала своеобразным ответным визитом на участие представителя Католической Церкви ксендза каноника Франциска Рудя, настоятеля прихода на Каменной Горке, в апрельских чтениях «Исламские традиции в воспитании подрастающего поколения», сообщает catholic.by.
Участники диалога сошлись во мнении, что межрелигиозное сотрудничество поспособствует преодолению возможных недоразумений и взаимного недоверия, а также положительно влияет на межнациональные отношения, что является весомым позитивным вкладом в поддержание и углубление cоциальна-политической стабильности в нашей стране.
«Католическая Церковь с уважением относится к другим мировым религиям. Этот факт закреплен в декларации Второго Ватиканского собора об отношении Католической Церкви к нехристианским религиям», — подчеркнул кс. Рудь.
Источник: krynica.info
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