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07. 05. 2018

Беспилотник США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в понедельник, 7 мая, осуществил разведывательный полет над Донбассом. Об этом сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar.

Отмечается, что беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии еще ночью и в районе двух часов дня находился над Донбассом в районе Славянска.

Departed this night from NAS Sigonella, Italy, this #USAF Northrop Grumman RQ-4B (10-2043) is making a surveillance mission over eastern #Ukraine pic.twitter.com/mItitbAhdk

— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) 7 мая 2018 г.

Самолеты США провели разведку вблизи границ России

Ранее в Вооруженных силах РФ отметили активность иностранной воздушной разведки.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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