Беспилотник США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в понедельник, 7 мая, осуществил разведывательный полет над Донбассом. Об этом сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar.
Отмечается, что беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии еще ночью и в районе двух часов дня находился над Донбассом в районе Славянска.
Departed this night from NAS Sigonella, Italy, this #USAF Northrop Grumman RQ-4B (10-2043) is making a surveillance mission over eastern #Ukraine pic.twitter.com/mItitbAhdk— ItaMilRadar (@ItaMilRadar) 7 мая 2018 г.
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Источник: korrespondent.net
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