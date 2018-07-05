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07. 05. 2018

Трамп поздравил с инаугурацией Путина

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге 7 мая, что президент США Дональд Трамп направил поздравления российскому коллеге Владимиру Путину в связи с инаугурацией, передает Интерфакс.

"Президент (Трамп − ред.) поздравляет его (президента Путина − ред.) и с надеждой ждет времени, когда мы сможем выстроить хорошие отношения с Россией", − отметила Сандерс в овет на вопрос о реакции Белого дома на инаугурацию Путина.

Ранее сообщалось, что Трамп готов провести переговоры с российскийм президентом, но никаких конкретных договоренностей пока нет.

Напомним, в понедельник, 7 мая состоялась церемония инуагурации избранного президента РФ. Владимир Путин в четвертый принес присягу президента России и вступил в должность главы российского государства.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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