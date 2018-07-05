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07. 05. 2018

В Бобруйске подняли купола на строящийся храм

В Бобруйске 2 мая подняли и установили на колокольню купола-луковицы и крест православного храма Преображения Господня на Минской улице в Бобруйске.

Молебное пение перед поднятием купола и креста возглавил секретарь Бобруйского епархиального управления, настоятель Иверского храма протоиерей Сергий Коровинский в сослужении благочинного Бобруйско-Глусского округа протоиерея Геннадия Вейго и настоятеля Николо-Софийского храма протоиерея Дмитрия Баркаря, сообщает bobreparhiya.by.

Настоятель храма протоиерей Дмитрий Баркарь рассказал, что строящийся храм будет двухэтажным. Нижняя его часть будет посвящена Святителю Спиридону Тримифунтскому, а верхняя — Преображению Господню.

Вместимость будущего храма составит около 500 человек. Отдельно, рядом с ней планируется строительство зданий воскресной школы и библиотеки.

В качестве подрядчика выступает организация «ЭнергоРемонтСервис», проект принадлежит творческой мастерской архитектора Галущенко.

Источник: krynica.info

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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