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07. 05. 2018

Православный священник поделился опытом работы с педагогами страны

В Минске 3 мая на базе Академии последипломного образования прошел республиканский семинар-практикум «Эффективные формы работы учреждений образования, социально-педагогических учреждений и епархиальных структур по профилактике зависимостей, девиантного поведения и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних».

Для участия в семинаре были приглашены методисты институтов развития образования, заместители директоров по воспитательной работе, специалисты СППС учреждений общего среднего образования, специалисты социально-педагогических учреждений, сообщает borisoveparhia.by.

В качестве докладчика участие в семинаре принял вященник Борисовской епархии протоиерей Андрей Шабаловский, клирик борисовского храма князя Дмитрия Донского, выступивший с докладом «Роль досуговой занятости в формировании здорового образа жизни детей и молодежи».

Источник: krynica.info

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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