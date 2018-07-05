Украинский институт национальной памяти в письме к дочернему предприятию Adidas-Украина напомнил об ответственности за распространение в стране продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.

"Идея изготовить одежду, украшенную нацистской свастикой, не имела бы шансов на воплощение в компании Adidas. <...> Для жителей Украины и других стран таким же нарушением является использование советской символики под которой погибли миллионы наших земляков", − говортся в обращении главы института нацпамяти Владимира Вятровича.

Отмечается, что в случае выявления фактов распространения подобных товаров компании Adidas на территории Украины ведомство будет обращаться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности виновных лиц.

Cмотрите фотогалерею: Институт нацпамяти предупредил Adidas о символике СССР

В институте нацпамяти напомнили, что в Украине действует Закон Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики.

Уголовный кодекс предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой за публичное использование указанной символики.

Ранее в МИД Литвы негативно отреагировали на выпуск платья Adidas с символикой Советского Союза.

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Источник: korrespondent.net