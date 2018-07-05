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07. 05. 2018

Архиепископ Софроний выступил на круглом столе о семье

Архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний стал 7 мая почетным докладчиком на круглом столе «Крепкая семья – сильное государство» в конференц-зале  Могилевской областной филармонии.

Крушлый стол прошел в рамках организованного православной Магилевской епархией фестиваля «Семейные традиции», который продлится до 19 мая, сообщает mogeparhia.by.

После выступления главы епархии представители органов государственной власти и депутатского корпуса, представители общественных и религиозных организаций  со всей Беларуси обсудили положение и статус семьи в современном обществе, тенденции и угрозы традиционным семейным отношениям, форму государственной поддержки семей, предложения по совершенствованию семейной политики нашей страны и другие общественно значимые вопросы.

Источник: krynica.info

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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