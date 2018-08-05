Лента RSS
Подписаться на ленту
08 мая 2018, вторник, 01:34
+24°C
Завтра +24°C
+24°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
08. 05. 2018

В Сирии разбился российский вертолет Ка-52

Над восточными районами Сирии при выполнении планового полета потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.

В заявлении российского оборонного ведомства указано, что по предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

Вертолет Ка-52 разработан в начале 1990-х годов. Он предназначен для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн.

Напомним, 13 апреля стало известно, что российский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря, оба пилота погибли.

В Чечне разбился российский вертолет: есть погибшие

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.