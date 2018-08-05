ЕС рассмотрит новые санкции против России

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят 8 мая дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму, сообщается на сайте Совета ЕС.

Комитет постпредов стран Евросоюза является основным подготовительным органом Совета ЕС. Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов. Если введение санкций будет согласовано, то затем они должны быть одобрены Советом ЕС официально и единогласно.

На предстоящей встрече послов планируется рассмотреть включение новых позиций в список ограничительных мер (в отношении России − ред.) в связи с проведением выборов президента РФ на территории Крыма и Севастополя, говорится в опубликованной повестке дня.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net