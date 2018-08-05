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08. 05. 2018

ЕС рассмотрит новые санкции против России

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят 8 мая дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму, сообщается на сайте Совета ЕС.

Комитет постпредов стран Евросоюза является основным подготовительным органом Совета ЕС. Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов. Если введение санкций будет согласовано, то затем они должны быть одобрены Советом ЕС официально и единогласно.

На предстоящей встрече послов планируется рассмотреть включение новых позиций в список ограничительных мер (в отношении России − ред.) в связи с проведением выборов президента РФ на территории Крыма и Севастополя, говорится в опубликованной повестке дня.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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