Жителя Беларуси судили за военную службу в ЛНР

Суд в Беларуси приговорил к двум годам колонии гражданина страны, который воевал в рядах сепаратистов ЛНР на Донбассе, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Отмечается, что житель белорусского города Круглое неоднократно въезжал через Россию в самопровозглашенную ЛНР, расположенную на территории Украины.

Согласно обвинению, мужчина поступил на военную службу в вооруженных формированиях сепаратистов, где его обеспечили формой, огнестрельным оружием и боеприпасами.

Он признал, что участвовал в вооруженном конфликте с Вооруженными Силами Украины.

Могилевский областной суд признал мужчину виновным в участии в вооруженном конфликте на территории другой страны без уполномочия государства. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Ранее сообщалось, что Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе за сепаратситов ДНР.

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Источник: korrespondent.net