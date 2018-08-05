Трамп хочет выйти из ядерной сделки с Ираном − СМИ

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, откажется от сделки по иранской ядерной программе и наложит санкции на Тегеран, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
"Президент Трамп, похоже, склонен отказаться от сделки и вновь ввести санкции в отношении Ирана, которые были приостановлены в соответствии с достигнутым в июле 2015 года в Вене соглашением", − пишет издание со ссылкой на дипломатов, близких к переговорам.
Однако, как сообщает газета, неясно, воздержится ли американский лидер от такого шага, возможно, позволив европейским странам иметь экономические отношения с Тегераном, не подвергаясь при этом "наказанию со стороны США".
Европейские лидеры подчеркнули, что "если США выйдут из сделки, Иран может с уверенностью утверждать, что Вашингтон первым нарушил соглашение, и будет иметь право возобновить производство топлива".
Ранее Трамп написал в Twitter, что намерен огласить свое решение касательно соглашения по ядерной программе Тегерана во вторник в 14.00 по местному времени (21.00 по Киеву).
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Источник: korrespondent.net
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