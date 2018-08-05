Чехия не признает, что производила Новичек

Признав в очередной раз, что в Чехии был проведен специальный химический анализ вещества А-230 класса Новичок, правительство в Праге утверждает, что эти работы нельзя считать производством.
По словам главы кабинета министров, анализ нервно-паралитического вещества проводился в рамках исследовательской программы в целях "защиты армии и населения".
Напомним, 3 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что в его стране в рамках исследований производилось вещество A-230. В правительстве страны на это указали, что прав и глава государства, который на основании закона 1997 года о запрете химического оружия рассматривает как производство любую химическую реакцию.
Веществом типа Новичок в начале марта в английском Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
По данным Праги, при отравлении использовалась другая разновидность яда − А-234. Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей Россию, Москва же отрицает всякую причастность к инциденту, указывая, что в число "наиболее вероятных" источников происхождения Новичка входят Великобритания, Чехия, Словакия и Швеция.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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