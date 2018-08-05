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08. 05. 2018

Армия Нигерии освободила тысячу заложников Боко Харам

В ходе операции против радикальной исламистской группировки Боко Харам армия Нигерии освободила тысячу заложников, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе операции, которая проводилась бригадой нигерийской армии совместно с Многонациональными объединёнными силами специального назначения, были спасены заложники из нескольких деревень в районе Бама штата Борно.

Среди заложников в основном женщины и дети, а также молодые мужчины, которых вынудили стать боевиками Боко Харам. Все спасенные получают медицинскую помощь в военном госпитале.

Многонациональные объединённые силы специального назначения включают в себя вооруженные отряды из Нигерии, Бенина, Камеруна, Чада и Нигера. Их деятельность направлена на борьбу с группировкой Боко Харам и освобождение заложников.

Боко Харам ("Западное образование – грех" в переводе с языка хауса) – исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран – Нигера, Камеруна и Чада. В 2015 году группировка присягнула на верность террористической организации Исламское государство.

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Ранее армия Нигерии освободила 54 женщины и 95 детей, которые находились в заложниках у Боко Харам.

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Источник: korrespondent.net

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