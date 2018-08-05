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08. 05. 2018

США планируют выделить на оборону Украины $250 млн

В Конгрессе США планируют выделить Украине 250 миллионов долларов для обеспечения безопасности, о чем свидетельствует проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год. Его представил профильный комитет Палаты представителей, сообщает посольство Украины в США.

Отмечается, что 50 миллионов долларов из этой суммы предложены исключительно для предоставления летальных видов вооружений оборонного характера.

"Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны. Сумма средств, которую предлагается выделить для политики безопасности помощи Украине, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме $250 млн", – информировали в посольстве.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что указанная сусса на 100 миллионов долларов больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году.

При этом украинские дипломаты напомнили, что перед перед подачей на подпись президенту США, проект бюджета должен быть согласован с версией, которую подготовит Сенат, и проголосован обеими палатами Конгресса.

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Источник: korrespondent.net

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