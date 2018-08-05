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08. 05. 2018

В Германии столкнулись два поезда, есть жертвы

В округе Швабия федеральной земли Бавария товарный поезд столкнулся с пассажирским составом. Столкновение произошло вечером 7 мая поблизости от вокзала города Айхах, сообщает Augsburger-allgemeine.

Отмечается, что в результате происшествия погибли машинист регионального состава и одна из пассажирок. Еще не менее 14 пассажиров получили ранения, среди них один в тяжелом состоянии.

На место аварии прибыли прибыли пожарные, полицейские и спасатели. Причина инцидента выясняется. 

В Тунисе при столкновении двух поездов пострадали более 70 человек

Ранее сообщалось, что на юге Чехии произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего были ранены около 15 человек.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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