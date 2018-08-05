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08. 05. 2018

РФ отправила на Донбасс 76-й гуманитарный конвой

МЧС России отправило на неподконтрольную Украине часть Донбасса 76-й так называемый гуманитарный конвой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что колонна автомобилей вышла из центра МЧС в Ростовской области и направилась в сторону российско-украинской границы.

Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники литература и медикаменты, утверждает российская сторона.

В пути автоколонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска Донецк, вторая – Матвеев Курган, где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они проследуют в Донецк и Луганск.

Напомним, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла из России на Донбасс 29 марта.

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В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на неподконтрольные стране территории колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.

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Источник: korrespondent.net

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