РФ отправила на Донбасс 76-й гуманитарный конвой

МЧС России отправило на неподконтрольную Украине часть Донбасса 76-й так называемый гуманитарный конвой, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что колонна автомобилей вышла из центра МЧС в Ростовской области и направилась в сторону российско-украинской границы.
Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники литература и медикаменты, утверждает российская сторона.
Напомним, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла из России на Донбасс 29 марта.
Сепаратисты не пустили ОБСЕ к гумконвою из России
В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на неподконтрольные стране территории колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.
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Источник: korrespondent.net
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