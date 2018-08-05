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08. 05. 2018

Мелания Трамп запустила кампанию помощи детям

Первая леди США Мелания Трамп объявила о запуске своей программы Be best (Будь лучшим), направленной на информирование детей о борьбе с трудностями современной жизни, сообщает РИА Новости.

"Сегодня очень много важных вопросов, с которыми сталкиваются дети. Три главных столпа Будь лучшим: здоровый образ жизни, поведение в социальных сетях и опасность злоупотребления опиоидами", − подчеркнула супруга Трампа на церемонии объявления начала кампании у Белого дома.

Она отметила необходимость просвещения детей в области использования социальных медиа и обещала напрямую поднимать с лидерами технологической сферы вопросы онлайн-поведения детей и повышения уровня осведомленности об этом.

Первые леди США традиционно принимают участие в развитии различных социальных программ в стране. Так, недавно скончавшаяся супруга Джорджа Буша-старшего Барбара занималась борьбой с неграмотностью в США, а супруга 44-го президента Барака Обамы Мишель – борьбой с детским ожирением.
 
Библиотека не приняла подаренные Меланьей Трамп книги из-за "расизма"
 
Ранее первая леди США рассказала о своих любимых сериалах. 

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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