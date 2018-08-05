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08. 05. 2018

Самолет США провел разведку вблизи Крыма

По данным западных авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk 7 мая совершил многочасовой полет вблизи аннексированного Крыма и побережья Краснодарского края на Черном море, передает Интерфакс.

Отмечается, что дальний американский беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, в течение более пяти часов курсировал вдоль Крыма, а также всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи на высоте 16 тысяч метров. 

В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью Крыма на расстояние около 35 км, в районе Алупки и Ялты, Керченского пролива, а также у побережья Краснодарского края в районе Новороссийска, Геленджика и Туапсе − на расстояние приблизительно 40-45 км.

По имеющимся данным, RQ-4B Global Hawk совершил по этому маршруту не менее четырех пролетов.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 450 км, он мог наблюдать за всей территорией Крыма и Кубани, а также частью Ставропольского края. 

Ранее в понедельник этот же беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла в Италии осуществил шестичасовой разведывательный полет над Донбассом. 
 
Согласно открытым источникам, имеющаяся на борту RQ-4B аппаратура позволяла ему вести разведку на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также прилегающих к Украине приграничных районов России и передавать собранную информацию на пункт управления через спутник в реальном режиме времени.

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Источник: korrespondent.net

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