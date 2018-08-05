Самолет США провел разведку вблизи Крыма

По данным западных авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk 7 мая совершил многочасовой полет вблизи аннексированного Крыма и побережья Краснодарского края на Черном море, передает Интерфакс.
В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью Крыма на расстояние около 35 км, в районе Алупки и Ялты, Керченского пролива, а также у побережья Краснодарского края в районе Новороссийска, Геленджика и Туапсе − на расстояние приблизительно 40-45 км.
По имеющимся данным, RQ-4B Global Hawk совершил по этому маршруту не менее четырех пролетов.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 450 км, он мог наблюдать за всей территорией Крыма и Кубани, а также частью Ставропольского края.
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Источник: korrespondent.net
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