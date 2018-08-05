Санкции против России следует усиливать − Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил во время выступления в Вашингтоне 7 мая, что санкции против России следует усиливать, передает РИА Новости.

"С моей точки зрения санкции − это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что, если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут", − отметил Волкер, обсуждая четырехлетнюю годовщину введения санкций США и ЕС против России.

При этом он считает, что масштабные антироссийские санкции не повлияли на политику Москвы,

"Не думаю, что можно сдержать поведение − Россия будет делать то, что собиралась", − указал спецпосланник США .

По мнению дипломата, несмотря на отсутствие "драматического эффекта", меры экономического воздействия, сказались на способе взаимодействия РФ с иностранными государствами, а особенно с ЕС.

Так, по его словам, Москва стремится разобщить Евросоюз и в то же время старается наладить деловые отношения с отдельными европейскими странами. Как сообщал Корреспондент.net , 8 мая постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят дополнительные ограничительные меры в отношении РФ. По данным СМИ, новые санкции планируют ввести в связи с проведением выборов президента России в Крыму. Напомним, ранее Волкер заявил, что западные страны могут ослабить санкции против России, если Москва поспособствует достижению мира на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net